PREFEITURA DE REDENÇÃO ENTREGA COMPLEXO DE SAÚDE DO ARAGUAIA REVITALIZADO E COM NOVOS SERVIÇOS

A Prefeitura de Redenção realiza a reinauguração do Complexo de Saúde do Araguaia, que passou por um processo de revitalização para oferecer melhores condições de atendimento à população. A entrega contempla a Unidade de Saúde da Família Antônia Pinheiro Cavalcante, o Ponto de Coleta, o Programa Municipal de Hanseníase e Tuberculose (MH/TB) e o Serviço de Atendimento Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA).

A Unidade de Saúde da Família Antônia Pinheiro Cavalcante recebeu uma reforma completa, com melhorias na estrutura física e nos ambientes de atendimento. Entre as novidades estão a implantação da sala de odontologia e a oferta de telemedicina, ampliando os serviços disponíveis à população. A unidade também conta com sala de triagem, vacinação, enfermagem, consultório médico, atendimento do Bolsa Família e equipe multiprofissional. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

O complexo também dispõe de um Ponto de Coleta, com estrutura adequada para a realização de exames laboratoriais, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h30 às 17h.

Outro serviço é o Programa Municipal de Hanseníase e Tuberculose, que oferece consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos para hanseníase, teste PPD e aplicação intralesional para Leishmaniose Tegumentar. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h às 17h.

Já o SAE/CTA disponibiliza diagnóstico de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), por meio de testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, além de aconselhamento, tratamento especializado, acompanhamento, dispensação de medicamentos antirretrovirais e oferta de profilaxias PrEP e PEP. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, exceto feriados.

Com a entrega do Complexo de Saúde do Araguaia, a Prefeitura de Redenção reforça o compromisso com o fortalecimento da saúde pública e a ampliação do acesso da população aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS).