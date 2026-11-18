A Prefeitura Municipal de Redenção anuncia Lucas Borges como novo titular da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ).

Com experiência na administração pública, Lucas já exerceu o cargo de secretário municipal de Fazenda e está à frente da direção da Usina da Paz de Redenção, onde desenvolve um trabalho reconhecido pela organização, ampliação de atividades e incentivo à prática de diferentes modalidades esportivas.

À frente da SEMEJ, o novo secretário terá como prioridades o fortalecimento do calendário esportivo municipal, contemplando a diversidade de modalidades praticadas em Redenção, a valorização dos atletas locais e o desenvolvimento de projetos próprios da Secretaria, ampliando as oportunidades de acesso ao esporte.

O diálogo permanente com a comunidade esportiva será uma das diretrizes da gestão, promovendo a aproximação com atletas, professores, treinadores, ligas, associações e representantes das diversas modalidades, para uma atuação integrada e participativa.

A nomeação reforça o compromisso da Prefeitura de Redenção com o planejamento, a valorização do esporte e o desenvolvimento de políticas públicas que ampliem as oportunidades para crianças, adolescentes e jovens do município.