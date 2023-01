Prefeitura de Pau D’arco recebeu do Tribunal

de contas, condecoração máxima em Transparência

O prefeito de Pau D’arco, Fredson Pereira – recebeu mais uma certificação de transparecia de sua gestão. Na manhã desta quarta-feira (25) no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA) em Belém, Fredson recebeu o certificado – ‘Selo de Qualidade em Transparência DIAMANTE’, que é a mais alta condecoração conferida pelo TCM.

O reconhecimento se refere a manutenção do ‘portal da transparência’ onde é registrado todo o movimento de entradas e saídas de recursos. O objeto da avaliação foi a transparência ativa, aquela por meio da qual se disponibilizam dados de forma espontânea, independente de solicitação materializada nos Portais de Transparência Pública.

Por telefone, o prefeito Fredson que se encontra em Belém, disse que o reconhecimento do TCM é uma evolução, no momento em que o Brasil está colocando em prática o combate a corrupção, “Nós estamos com 100% de transparência, é uma evolução para a Prefeitura de Pau D’arco, isso ajuda na aprovação de nossas contas e na captação de mais recursos junto a parlamentares e aos governos federal e estadual”, explicou o prefeito Fredson Pereira. (A Notícia Portal – da redação)