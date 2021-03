Prefeitura de Cumaru do Norte arrecadou mais de R$ 12.1 mi nos primeiros 80 dias da nova gestão

O município de Cumaru do Norte que é destaque na produção pecuária, teve boa arrecadação nos primeiros 80 dias da nova gestão. O prefeito Célio Marcos ‘Nego’ (MDB) administrou os repasses que atingiram a casa de R$ 12.1 mi.

Dentre as maiores receitas estão inclusos os repasses do Fundo de participação dos municípios (FPM) que chegou a R$ 3.4 mi; e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) que recebeu R$ 3.5 mi. Ao todo Cumaru do Norte teve como entrada de verbas nos cofres do município até o último dia 20, somente via banco do Brasil, o valor de R$ 8.1 mi, incluindo outras receitas como: FEP, ITR, CFM, FUS, CID, SNA, ADO.

A prefeitura também recebeu recursos repassados para o município do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no valor de R$ 2.7 mi via Banpará; do Fundo Nacional de Saúde (FNS) o município recebeu R$ 1.04 mi; e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) mais R$ 168 mil.

O município também recebeu verbas do Fundo Nacional de Saúde (FNS), além de verba especifica para o combate ao Covid-19. Confira a baixo a tabela com os valores dos repasses de acordo com as receitas: