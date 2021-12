Prefeitura de Belém cancela réveillon e carnaval

A medida foi tomada por causa do aumento de casos de Covid-19 que tem ocorrido em algumas regiões e também pelo surgimento da variante ômicron.

Há cinco dias, a prefeitura havia confirmado o carnaval e , por causa disso, o Ministério Público do Pará (MPPA) chegou a enviar ofício à prefeitura pedindo “informações sobre as condições de realização de carnaval”.

Com a nova decisão da prefeitura nesta terça, não haverá desfile de escolas de samba, blocos de ruas e outras manifestações que possam gerar aglomerações no carnaval, assim como não terão os tradicionais shows na orla na virada do ano.

No ano passado, o réveillon também não ocorreu em Belém, assim como o carnaval em 2021 por causa da pandemia.

Nos anos anteriores, festas com queima de fogos e shows eram realizadas na orla de Belém, como na Estação das Docas e no Portal da Amazônia.