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Prefeito de Redenção, Dr. Rener, parabeniza governador eleito e reafirma apoio a Flávio Bolsonaro

07/10/2026

O prefeito de Redenção, Dr. Rener, utilizou suas redes sociais na tarde desta terça-feira (6) para parabenizar o governador eleito do Pará, Dr. Daniel, pela vitória nas urnas e reafirmar seu posicionamento político para a disputa presidencial.

Na mesma manifestação, o prefeito declarou novamente seu apoio ao senador Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República.

A publicação também serviu para esclarecer questionamentos que vêm sendo feitos durante a campanha sobre o posicionamento do prefeito em relação ao candidato. Para reforçar sua declaração, Dr. Rener compartilhou vídeos e registros de momentos anteriores da campanha em que aparece publicamente pedindo votos para Flávio Bolsonaro.

Os registros apresentados pelo prefeito mostram que o apoio ao candidato já vinha sendo manifestado desde o início da campanha, contrariando afirmações de que não haveria um posicionamento definido por parte do gestor.

Ao tornar públicos os registros, Dr. Rener reforçou que seu apoio a Flávio Bolsonaro é uma posição assumida e manifestada de forma pública ao longo do processo eleitoral.

07/10/2026

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