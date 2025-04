Prefeito de Bannach busca recursos em Brasília para investimentos na saúde

Brasília (DF) – Em agenda oficial na capital federal nesta quarta-feira (2), o prefeito de Bannach, Valber Milhomem, participou de uma audiência no Ministério da Saúde para tratar da captação de recursos voltados à melhoria da saúde pública no município. O gestor esteve acompanhado do senador Beto Faro e foi recebido pelo ministro Alexandre Padilha.

Durante o encontro, o prefeito apresentou diversas demandas essenciais para Bannach. Entre os pleitos, destacou-se a solicitação de verbas para a construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na comunidade de Pista Branca, a aquisição de uma Unidade Móvel Odontológica e um micro-ônibus para o transporte de pacientes atendidos pelo programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Além disso, Milhomem pleiteou a substituição da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a compra de novos equipamentos hospitalares para os postos de saúde do município.

“O ministro acolheu nossos pedidos e saímos de Brasília com perspectivas muito positivas. A boa recepção que tivemos demonstra que Bannach está recuperando sua credibilidade no cenário local, regional, estadual e nacional”, afirmou o prefeito.

A busca por recursos junto ao governo federal reforça o compromisso da gestão municipal com a ampliação e qualificação dos serviços de saúde, beneficiando diretamente a população de Bannach. (Por Roney Braga – A Notícia Portal)