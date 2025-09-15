Polícia Militar registra tentativa de homicídio em Tucumã

Na madrugada deste sábado (13), uma tentativa de homicídio foi registrada em Tucumã, durante a Operação Saturação. Segundo informações da Polícia Militar, por volta de meia-noite e quinze, uma guarnição foi acionada para a Avenida Belém, onde havia um homem ferido por arma branca.

A vítima, identificada como Thiago Tavares Reis, de 38 anos, foi localizada no Hospital Municipal com quatro perfurações de faca, sendo duas no rosto e duas no ombro. Ele foi socorrido por populares.

De acordo com relatos, Thiago estava em uma kitnet na companhia da atual namorada, quando o ex-namorado dela, identificado como Igor Ramos Araújo, invadiu o local e iniciou uma luta corporal, momento em que desferiu os golpes.

Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Militar realizou buscas, mas sem sucesso. A companheira da vítima, foi orientada a registrar boletim de ocorrência na Delegacia de Tucumã. (Roney Braga A Notícia Portal/ com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)