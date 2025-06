Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Rio Maria

Um homem foi preso na noite da última terça-feira (03) por agredir a ex-companheira em um caso de violência doméstica ocorrido no bairro Vila Nova, em Rio Maria. A ação foi registrada por volta das 23h30, durante a operação Saturação Noturna, realizada pela Polícia Militar do Pará, por determinação do comandante do CPR XIII, coronel Formigosa.

A guarnição da viatura 1706, composta pelos soldados PM Silva Costa e Rocha, foi acionada após denúncia feita por Andreia, irmã da vítima. Segundo ela, Lilia Vidigal Fernandes Cunha estava sendo agredida pelo ex-companheiro, identificado como Moises Rodrigues de Melo, na residência da vítima, localizada na Rua 47, em frente ao cemitério municipal.

Ao chegar ao local, os policiais confirmaram os relatos. Lilia contou que foi empurrada contra o carro do acusado, jogada ao chão, enforcada e que conseguiu escapar ao correr para o quarto do filho adolescente, Wender Gabriel Vidigal Cunha. Ainda de acordo com a vítima, o agressor pegou uma faca dentro de seu carro e tentou forçar a entrada no quarto, sendo impedido pelo jovem.

O acusado, a vítima, a testemunha e a faca utilizada na tentativa de agressão foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foram apresentados à autoridade competente para os procedimentos legais.

A ocorrência foi registrada sob o BAPM n° 2031981566, dentro da missão policial 2025101730. A Polícia Militar do Pará reforça seu compromisso com o enfrentamento à violência contra a mulher e orienta que casos semelhantes sejam imediatamente denunciados pelo número 190. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)