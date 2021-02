Policia Militar de Redenção intercepta festa clandestina regada a drogas

Por volta das duas horas da madrugada de domingo (14), a policia militar durante ronda no Parque dos Buritis 1 em Redenção (PA), percebeu o barulho de som alto em uma residencia com varias pessoas aglomeradas, e logo efetuaram abordagem para ver o proceder da situação. No local era possível perceber uma grande aglomeração de pessoas e veículos, e ao realizar a abordagem na casa, que tinha cerca de 50 pessoas, a Stefany Lima se apresentou como responsável pela festa.

Após a PM realizar a checagem do local, constataram a existência de dois veículos no seu interior, e em uma revista minuciosa dos automóveis a policia encontrou um revolver calibre 38 juntamente a munições intactas e cerca de R$ 3520 reais. Em uma revista pela casa encontraram no banheiro cerca de 1 kg de uma substancia análoga a cocaína, e também 14 comprimidos de ecstasy. Stefany admitiu ser dona da arma e do dinheiro encontrado no carro, no entanto negou ser dona das drogas encontradas na casa.

A acusada foi conduzida para Delegacia da Policia Civil juntamente aos materiais ilícitos para as devidas diligencias cabíveis a situação. (da redação, com informações de KarlosWonnei190)