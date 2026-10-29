Polícia investiga denúncia de estupro contra MC Poze do Rodo

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma denúncia de estupro contra o cantor MC Poze do Rodo. Segundo informações divulgadas pela GloboNews, uma adolescente de 16 anos afirma ter sido violentada na residência do artista, no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio, no fim de setembro.

De acordo com o relato da jovem, ela estaria sob efeito de substâncias oferecidas pelo cantor e teria sido submetida a uma relação sexual sem consentimento. A adolescente também afirma ter sofrido ameaças e constrangimento em um episódio posterior.

O caso foi registrado na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, e a jovem foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML). Até a publicação da informação original, a defesa do cantor não havia respondido aos pedidos de posicionamento.

A Notícia Portal | Emily Dulcio | Com informações da GloboNews