PRF realiza a maior apreensão de maconha já feita em todo o Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1,2 tonelada de maconha nesta segunda-feira (09), no município de Ipixuna do Pará, nordeste do Estado. A droga, com valor estimado em mais de R$ 1 milhão, estava escondida no compartimento de carga de uma carreta. Segundo a PRF, esta é a maior apreensão de maconha já feita em todo o Pará. O condutor do veículo foi preso em flagrante.

O flagrante ocorreu por volta das 21h30, quando policiais realizavam fiscalização dos itens de segurança obrigatórios dos veículos no KM 229 da BR-010 e abordaram um caminhão de cor cinza. No momento da abordagem, condutor e passageiro apresentaram nervosismo, o que despertou a suspeita dos agentes.

Diante disso, ao verificarem o compartimento de carga do veículo, os policiais encontraram aproximadamente 1,2 tonelada de maconha em fardos. Imediatamente, o condutor do veículo recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a PRF, o condutor teria afirmado que recebeu o caminhão em Belém, perto do porto, e receberia R$ 10 mil pelo transporte da droga, sendo que a carga como destino o município de Guarulhos, em São Paulo. Ele não delatou quem entregou a mercadoria.

O motorista, juntamente com o veículo, documentos, materiais pessoais, droga e testemunha foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Paragominas, onde o caso foi registrado, para os devidos procedimentos legais.

(O liberal)