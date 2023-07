POLÍCIA: Estuprador é preso no povoado Maria Bonita, entre Eldorado do Carajás e Xinguara

Um homem suspeito de estuprar crianças em Parauapebas, foi preso no povoado Maria Bonita, que fica entre os municípios de Xinguara e Eldorado do Carajás. O mandado de prisão preventiva foi cumprido nesta quarta-feira (19), pela Polícia Civil.

Os crimes pelos quais o suspeito preso é investigado não são recentes. A Polícia Civil, que divulgou a prisão por uma nota oficial, não deu detalhes, já que se trata de um crime sensível e com informações protegidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

As vítimas, como informa a PC, tinham entre 3 e 6 anos de idade quando foram abusadas pelo investigado. Após uma longa busca, agora ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável. Foi apresentado na Seccional de Parauapebas e está à disposição da Justiça.

Como não se sabe qual a relação entre o suspeito e as vítimas, em respeito ao ECA, a identidade e imagem do suspeito não podem ser reveladas por completo. Caso contrário, seria possível identificar as vítimas e expor a risco e possível constrangimento. (A Notícia Portal/ Fato Regional)