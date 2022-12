Polícia Civil prende oito pessoas acusadas de desvio de cargas no Pará e Mato Grosso

O trabalho integrado com policiais de Cuiabá atinge a organização criminosa investigada por desvio de soja, milho e fertilizantes de empresas ao longo da Rodovia Cuiabá-Santarém

A Polícia Civil do Pará deflagrou nesta terça-feira (20) a 4ª fase da Operação “Carga Pesada”, com o objetivo de reprimir a ação de uma organização criminosa investigada por desvio de cargas de soja e milho em grãos e fertilizantes de empresas que atuam ao longo da Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), nos estados do Pará e Mato Grosso.

A ação policial ocorreu nos municípios de Itaituba e Novo Progresso, no sudoeste paraense, e Cuiabá (MT), resultando na prisão de oito pessoas (seis em Itaituba, uma em Novo Progresso e uma em Cuiabá), além do cumprimento de sete mandados de busca e apreensão expedidos contra os envolvidos.

Durante o cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam uma pistola, uma espingarda e três veículos. As medidas cautelares expedidas pela Justiça também possibilitaram o bloqueio de bens e valores, equivalentes a R$ 10 milhões.

Trabalho integrado – A Operação Carga Pesada contou com a participação de policiais civis da 15ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp), lotados na Seccional Urbana de Itaituba; de delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deam) e à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Itaituba, e delegacias dos municípios de Jacareacanga e Trairão, e de Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira. O trabalho integrado também contou com a ação da Polícia Civil de Cuiabá.

Após o cumprimento dos mandados, os suspeitos foram encaminhados à unidade policial para os procedimentos de praxe e colocados à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam, para elucidar o caso e responsabilizar os demais envolvidos.

Fonte: Agência Pará