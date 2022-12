Polícia Civil prende homem investigado pelo crime de exploração sexual, em Oeiras do Pará

A Polícia Civil do Pará deflagrou, nesta quinta-feira (22), a operação “Exploratio D”, que resultou na prisão de um homem investigado pelos crimes de exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação ocorreu no município de Oeiras do Pará, no nordeste paraense.

As investigações do caso tiveram início no último dia 18 deste mês, quando chegaram ao conhecimento da autoridade policial de Oeiras do Pará informações sobre uma suposta rede de exploração sexual no município. Após a verificação preliminar das informações, a equipe policial identificou o homem preso como o principal suspeito pela prática do crime de favorecimento à prostituição ou outras formas de exploração sexual de crianças, adolescentes ou vulneráveis.

O indivíduo identificado é suspeito de captar e inserir mulheres maiores de idade e adolescentes em extrema vulnerabilidade financeira e familiar no mundo da prostituição e da exploração sexual. O trabalho investigativo apontou que ele oferecia dinheiro, aparelhos telefônicos, tratamentos odontológicos, mensalidade de academia e outros serviços em troca de relações sexuais com as vítimas. Também foi constatado que ele pagava valores em dinheiro para que as vítimas fizessem tatuagens específicas, com a letra “D”, em partes do corpo.

Diante dos fatos, a equipe policial representou pela prisão temporária e pela busca e apreensão na casa do acusado, que não resistiu ao cumprimento dos mandados. Na residência foram apreendidos aparelhos celulares com fotos das possíveis vítimas, valores em dinheiro, computadores e mídias de armazenamento, grande quantidade de material pornográfico em Dvd ‘s e aproximadamente 200 comprimidos de medicação conhecida como ‘’viagra’’.

“Exploratio D” – A operação foi nomeada de “Exploratio D” por significar “exploração” em latim, e “D” por fazer referência à “marca” na qual o suspeito ostentava nos corpos das vítimas.

A investigação continuará com a análise dos dados apreendidos e intimações de envolvidos no objetivo de identificar outros autores e vítimas relacionados ao crime.

Fonte: Agência Pará