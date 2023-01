Polícia Civil prende 5º criminoso envolvido em roubo a banco no Pará

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde desta terça-feira (24), Edilson Muniz da Silva, de 25 anos, o quinto suspeito de envolvimento no roubo a uma agência bancária, ocorrido em julho de 2022, no município de Ipixuna do Pará. O indiciado foi localizado e preso por equipes da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA/DRCO), no município de Paragominas, na região sudeste do Pará.

Segundo o Delegado-geral, Walter Resende, a prisão representa a resposta célere de apuração e efetiva na repressão aos as ações criminosas em nosso Estado. “Após tomarmos conhecimento da ocorrência, iniciamos as diligencias investigativas por meio de Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), e em tempo recorde conseguimos identificar todos os suspeitos de envolvimento no crime”, contou o delegado.

De acordo com as investigações, o alvo também tem participação direta no planejamento e execução da ação criminosa. “Durante as diligências, e investigações por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), foi possível identificar todos os envolvidos na ocorrência”, pontuou Erisson Leal, da Delegacia de Repressão a Roubos a Banco e Antissequestro (DRRBA/DRCO).

O indiciado, preso preventivamente, responderá pelos crimes de roubo duplamente majorado e associação criminosa armada.

Ao todo, sete suspeitos envolvidos na ação criminosa foram localizados, sendo que cinco estão presos e dois morreram durante confronto com forças de segurança pública, ocorrido em janeiro deste ano, no município de Mãe do Rio.

As diligências continuam sendo realizadas para que demais membros da quadrilha possam ser capturados e responsabilizados criminalmente.

Fonte: Agência Pará