PL fica sem nenhum cargo na Mesa Diretora do Senado; veja a composição

Um dia depois de reeleger Rodrigo Pacheco, o Senado escolheu na manhã desta quinta-feira seis integrantes da Mesa Diretora da Casa.

O PL, que tem a segunda maior bancada e teve Rogério Marinho como adversário de Pacheco nesta quarta, ficou sem nenhum cargo na direção do Senado.

O plenário ainda irá eleger, em outra sessão sem data marcada, quatro suplentes para a comissão diretora.

Inicialmente, o PL indicou o senador Wilder Morais (GO) para concorrer com Rodrigo Cunha (União Brasil-AL) à 2ª vice-presidência. Mesmo tendo direito a dez minutos para defender sua eleição, o parlamentar se limitou a dizer que estava à disposição “se a Mesa aceitar a proporcionalidade”, já que o partido tem 12 senadores.

Durante a votação, no entanto, Morais retirou sua candidatura “para que a gente possa fazer os acordos, na sequência, das comissões aqui neste plenário”.

Em uma intervenção como líder do PL no Senado, Flávio Bolsonaro disse que sempre acreditou que “é a política que resolve as coisas”.

“Nós vamos passar quatro anos aqui convivendo ainda, cada um trabalhando – eu tenho a convicção de que o senhor [Rodrigo Pacheco], como presidente, entende também dessa forma – para que nenhum parlamentar sofra nenhum tipo de possível represália, em especial no tocante às comissões. Peço a vossa excelência o critério regimental para que possamos chegar a um consenso sobre essas pautas no que for possível”, declarou.

Veja quais foram os integrantes eleitos:

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) – 1º vice-presidente

Rodrigo Cunha (União Brasil-AL) – 2º vice-presidente

Rogério Carvalho (PT-SE) – 1º secretário

Weverton (PDT-MA) – 2º secretário

Chico Rodrigues (PSB-RR) – 3º secretário

Styvenson Valentim (Podemos-RN) – 4º secretário

A Mesa Diretora para biênio de 2023 e 2024 terá três reeleitos. Vital do Rêgo já ocupou o mesmo cargo durante o primeiro mandato de Pacheco no comando do Senado, entre 2021 e 2022. Agora 1º secretário, Rogério Carvalho comandava a 3ª Secretaria na gestão passada. Weverton era o 4º secretário e passou a ser o 2º.

Fonte: Veja