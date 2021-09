Pioneira de Bannach e ex-servidora do município morre vítima de infarto

Odete Maria da Silva Borges (59) pioneira de Bannach, natural de Concórdia, Santa Catarina veio a óbito na madrugada desta sexta feira (10) na zona rural de Bannach, onde estava morando, vítima de um infarto fulminante.

Dona Odete, como era conhecida, construiu em Bannach uma história de muita confiança, eficiência e resultados como Secretaria de finanças, chefe de gabinete, assessora técnica e outras funções na prefeitura de Bannach na gestão de vários prefeitos.

Odete estava em casa, zona rural juntamente com o esposo Geraldo Rodolfo e a filha Katrina Borges. No início da noite de ontem ela chegou a dizer que estava com uma leve dor na cabeça. Na madrugada ela acordou queixando-se de forte dor na cabeça e minutos depois veio a óbito de forma fulminante.

O corpo está sendo velado na igreja adventista da cidade de Bannach e será enterrado no cemitério local.

A morte de dona Odete, causou grande comoção no município.