PF prende no Pará “Fantasma”, um dos criminosos mais procurados do país

A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quinta-feira (08), mandados de prisão expedidos contra Osmar Martins de Araújo, o “Fantasma”, na cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará. Osmar, um dos criminosos mais procurados do país, estava foragido da justiça desde que foi condenado a 24 anos de prisão..

Segundo a PF, ele tem envolvimento com grupos criminosos voltados para a prática de crimes contra o patrimônio na modalidade “Domínio de Cidades” – “novo cangaço”-, roubo de cargas em aeroportos e tráfico internacional de drogas.

A partir de colaboração de diversas unidades da Polícia Federal, foram realizadas diligências de verificação que apontaram que o alvo possivelmente se encontrava no município de Nova Progresso. Ainda segundo dados compartilhados, Osmar pretendia praticar roubo de valores (possivelmente ouro) transportados via aérea, fato que demandou apoio das unidades da Polícia Federal no Pará, visando realizar levantamentos de campo com o fim de obter a localização exata dele e de seus possíveis comparsas.

O trabalho conjunto é realizado pela Polícia Federal no Pará, por meio da Delegacia de Santarém, no oeste do estado, com o apoio de unidades policiais em Minas Gerais. Segundo a PF, o acompanhamento feito de Osmar, mostrou que o criminoso, que é natural do estado de São Paulo, estava no sudoeste do Pará com o objetivo de praticar roubos na região com armamento pesado, bem como estabelecer no estado uma nova rota de envio de cocaína ao exterior.

Contra Osmar, os agentes cumpriram três Mandados de Prisão expedidos pela 1ª Vara Federal de Campinas/SP, sendo um de prisão preventiva por integrar organização criminosa e traficar drogas, outro de prisão temporária por lavagem de ativos e de prisão condenatória pelos crimes de organização criminosa transnacional e tráfico internacional de entorpecentes, cuja pena estabelecida foi de 24 anos e oito meses de reclusão em regime fechado.