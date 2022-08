Petróleo cai novamente e deve derrubar o preço da gasolina e do diesel

O petróleo, que no passado recente fez a gasolina disparar, agora voltou ao nível de US$ 90 o barril, como antes da guerra na Ucrânia, o que deve puxar para baixo ainda mais o preço de combustíveis como gasolina e diesel no país. Nas últimas semanas, o preço dos combustíveis tem voltado a cair após anúncios de corte de impostos.

De acordo com especialistas consultados pelo portal UOL, a queda recente do petróleo está ligada a uma desaceleração da economia mundial, principalmente dos EUA e China, e também ao aumento da oferta da commodity.

As projeções de crescimento global estão caindo, com inflação e juros num mundo todo, e isso reduz a demanda por produtos. Como já tivemos o pior do efeito da guerra da Rússia e Ucrânia, agora o foco é a economia do mundo desaquecendo, o que faz cair o preço do petróleo, diz Rodrigo Glatt, sócio da gestora GTI. (A Notícia Portal / com informações de dol Carajás)