PC prende em Tucumã foragido da justiça do estado de Goiás por homicídio qualificado

A Polícia Civil da cidade de Crixás no estado de Goiás, deu cumprimento a um mandado de prisão de um condenado por homicídio qualificado, na manhã desta quarta-feira (24), na cidade de Tucumã, no sul do Pará.

O homem que não teve a identidade divulgada, responde por um homicídio cometido no ano de 2011, na cidade de Uirapuru, vizinha a Crixás. O mandado de prisão foi expedido em 2013, desde então o sujeito estava foragido da justiça.

De acordo com o Delegado da cidade de Crixás, Dr. Douglas Costa, responsável pela prisão, as investigações começaram a oito meses quando sua equipe recebeu a informação de que o foragido estava morando na cidade de Tucumã.

Ainda segundo o Delegado, a partir desta informação, começaram as investigações em parceria com a Policia Civil de Tucumã, até a localização do endereço e consequentemente a prisão do foragido.

Após os procedimentos legais cabíveis, o condenado ficará preso em Tucumã, à disposição da justiça do estado de Goiás. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)