Paysandu derrota o floresta do Ceará fora de casa e entra no G4 do campeonato brasileiro da série C

O paysandu sport club voltou a campo pelo grupo a do campeonato brasileiro da série c. atuando na tarde deste domingo (27), o papão encarou o floresta (ce), e venceu o adversário, por 2 a 0, no estádio municipal olímpico horácio domingos de sousa, o domingão, em horizonte, no interior cearense. a partida foi válida pela quinta rodada da terceira divisão do futebol nacional.

Com o resultado, o papão chegou aos oito pontos e alcançou o g4 do grupo a, agora na quarta posição, enquanto que o floresta é o oitavo com cinco pontos. o paysandu volta a campo diante do santa cruz de pernabuco, no próximo sábado (3), às 19h, no estádio josé do rego maciel, o arruda, em recife. a partida será válida pela sexta rodada do grupo a do campeonato brasileiro da série c.