PAU D’ARCO: Vereadores de oposição votam contra projeto que autoriza a contratação de servidores

As divergências políticas alimentadas pelos vereadores de oposição de Pau D’arco podem prejudicar frontalmente a administração do pequeno município de 5 mil habitantes e consequentemente paralisar serviços essenciais como atendimento à saúde, educação, obras e outros.

O fato é que a prefeitura necessita que a câmara de vereadores aprove a autorização para que o município possa regulamentar a situação contratual dos servidores. A tramitação é necessária todos os inicios de ano, tendo em vista que os contratos se encerram todo final de ano e a prefeitura necessita de autorização da câmara para recontratar as pessoas.

Devido o recesso parlamentar somente na primeira seção do ano realizada na última segunda feira (7) os vereadores puderam apreciar o projeto que autoriza a contratação de servidores.

Para que o projeto de autorização do legislativo fosse votado o mais rápido possível, era necessário que os parlamentares aprovassem o ‘pedido de urgência’ da matéria, e por pouco o mesmo não foi ‘rejeitado’ – o que causaria um grande problema para a população.

Dos nove vereadores da casa, cinco se intitulam – vereadores de oposição, o chamado G 5, destes apenas quatro compareceram a seção e votaram ‘contra’ a aprovação do pedido de urgência para apreciar a matéria e os quatro demais votaram a favor. Diante do empate o presidente da câmara, desempatou e o pedido de urgência foi ‘aprovado’.

EXPECTATIVA: Agora a expectativa é para a seção que vai votar o projeto, agendada para segunda feira (14). Caso os vereadores do G5 votem contra a aprovação do projeto – certamente a população de Pau D’arco terá um grande prejuízo com a paralisação de serviços e obras.

Após a realização da seção, devido a grande repercussão negativa perante a população – os vereadores do G5 gravaram um vídeo amenizando a situação e garantindo que vão votar a favor do projeto que autoriza as contratações.

(A notícia Portal – Redação)