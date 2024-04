PAU D’ARCO: QUEM SAIU FORTALECIDO NO JOGO DAS FILIAÇÕES PARTIDÁRIAS?

No último sábado (6), com o fechamento da janela partidária, a movimentação entre os partidos foi intensa em todo o país. Em Pau d’Arco não foi diferente. Com o embate já definido entre Clidean Chaves (UNIÃO BRASIL) e Domingos Enfermeiro (MDB), restava então, fortalecer os grupos com a influência dos vereadores em exercício.

Domingos ficou com 5 vereadores: Neivaldo (MDB), Jamailton “Maguila” (REPUBLICANOS), Sandrinha do Conselho (REPUBLICANOS), River “Deco” (REPUBLICANOS) e Chiquinho da Agrocampo (PSD).

Além dos vereadores, os partidos que se juntam ao grupo de Domingos Enfermeiro são: MDB, REPUBLICANOS, PSD e a federação entre PT, PV e PCdoB.

Apoiado pelo prefeito Fredson Pereira temos: Carlos do Pequi (PDT), Jedson da Marli (PDT), Juvenal do Ferreirinha (PSB) e João Paulo Tessarolo (UNIÃO). A vice-prefeita Marlene do Bal também fortalece o grupo ao sair do PSB e se filiar ao UNIÃO BRASIL.

Os partidos que formam o grupo de apoio à Clidean são: UNIÃO BRASIL, PDT, PSB E PL.

Nessa queda de braço, entende-se que Domingos Enfermeiro saiu com boa vantagem à frente do adversário. Já que não é o candidato lançado pela atual gestão e conta com apoio da maioria dos vereadores.

Entre as lideranças estão o atual presidente da Câmara Municipal, Chiquinho da Agrocampo, que abriu mão de disputar o pleito eleitoral para agregar ao grupo do pré-candidato MDBista e também tem como aliado o ex-prefeito de Pau d’Arco, Maurício Cavalcante.

(A Notícia Portal – Renê Valente)