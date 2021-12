PAU D’ARCO: Pesquisa oficial mostra aprovação de 82,17% da gestão do prefeito Fredson Pereira

Apesar do momento difícil que o Brasil passa, no município de Pau D’arco a população demonstrou estar otimista em relação à atual administração. Em pesquisa de opinião pública realizada no início desta semana, mostra que 82,17% da população aprova a gestão do prefeito Fredson Pereira. A referida aprovação é composta de 22,48% regular positivo, 7,75% excelente e 51,94% bom.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Doxa Pesquisa, nos dias 20 e 21 de dezembro, na área urbana e nas localidades rurais: Guarantã, Santa Lúcia, Marajoara e Boa Sorte. 210 pessoas foram ouvidas e a margem de erro é de 3,5% para mais ou para menos. Os entrevistados justificaram a satisfação destacando os serviços de construção, reconstrução e reformas de escolas e a inauguração de um novo hospital municipal. Também foi citado na pesquisa o compromisso do governo municipal com os pagamentos atualizadas ou antecipados, dos servidores municipais.

POLÍTICA: A pesquisa também mostrou que além da boa avaliação da gestão, o atual prefeito de Pau D’arco – Fredson Pereira, também tem um bom capital político, pois 41,09% dos entrevistados afirmou que votaria e 35,66% que poderia votar em candidatos apoiados por ele, somando 76,75% a capacidade de transferência de votos.

Em viagem a Brasília, por telefone, Fredson Pereira – disse que recebeu com surpresa o resultado da pesquisa, “Não foi um ano fácil, mas também não baixamos a cabeça e fomos à luta; não tenho dúvidas que essa aceitação é devido a confiança que a população deposita na nossa equipe de trabalho e isso incentiva-nos a fazer mais”, disse Fredson.

(Portal AN10 Play TV – da redação)