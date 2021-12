Pau D’arco: Hospital municipal Enfermeira Antonia Pinheiro Cavalcante é inaugurado

Neste sábado (11) foi inaugurado em Pau D’arco o hospital municipal Enfermeira Antonia Pinheiro Cavalcante. Já no primeiro dia de funcionamento houve um atendimento. A paciente Daiane Rodrigues Fernandes de 17 anos foi submetida a um parto cesariana. Ela e o bebê que é um menino passam bem.

O antigo hospital estava com péssimas instalações e foi desativado há 4 anos após recomendação do Ministério Público. O novo hospital possui 25 leitos e conta com atendimento de urgência e emergência, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia e os exames de raio X e ultrassonografia.

O custo da construção e mobília do hospital foi de aproximadamente R$ 5 mi. A população de Pau D’arco está muito feliz com a concretização desta obra, que era um grande sonho dos munícipes.

(Da Redação – Via Portal An10)