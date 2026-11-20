Ação em parceria com as prefeituras levará serviços de saúde preventiva a motoristas profissionais e à população em geral.

A Carreta da Saúde da Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta terça-feira, 3 de novembro, os atendimentos à população em São Geraldo do Araguaia. A unidade móvel chegou ao Pará no domingo (1º) e percorrerá quatro municípios das regiões sul e sudeste do estado durante novembro.

Para que a população possa se planejar, o roteiro prevê os seguintes períodos de permanência da carreta:

* São Geraldo do Araguaia: de 1º a 6 de novembro, com início dos atendimentos no dia 3;

* Itupiranga: de 8 a 13 de novembro;

* Marabá: de 14 a 19 de novembro;

* Redenção: de 21 a 26 de novembro.

Esses períodos incluem a montagem e a desmontagem da estrutura. Os dias e horários de atendimento, os locais de instalação e as orientações para acesso aos serviços serão divulgados pelas respectivas prefeituras.

A iniciativa reúne a estrutura disponibilizada pela PRF e os profissionais, insumos e serviços oferecidos pelas prefeituras participantes. Estão previstos atendimentos em odontologia, clínica geral, nutrição, psicologia e oftalmologia, além de vacinação e outros serviços, conforme a programação de cada município.

Com foco nos motoristas profissionais e aberta à população em geral, a ação busca ampliar o acesso aos cuidados preventivos, incentivar hábitos saudáveis e contribuir para a qualidade de vida. A iniciativa também fortalece a aproximação entre a PRF e as comunidades paraenses.

A população deve acompanhar os canais oficiais das prefeituras de São Geraldo do Araguaia, Itupiranga, Marabá e Redenção para consultar a programação detalhada.

Polícia Rodoviária Federal

Delegacia em Marabá/PA