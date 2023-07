PARCERIA ENTRE PREFEITURA DE REDENÇÃO E COHAB CONTINUA

Em Belém, IPPUR e Cohab iniciaram as tratativas para firmar um convênio para regularização dos imóveis específicos (comércios, lotes vagos e casas de aluguéis) dando continuidade a regularização dos setores Bela Vista, Serrinha e São José.

O objetivo é finalizar a regularização desses três setores e cumprir o compromisso firmado com a população.

Ainda na capital do estado, o IPPUR e Iterpa se reuniram para tratar de algumas áreas do Instituto no município, dentre elas a área de expansão do aeroporto.

O objetivo é regularizar as áreas rurais que ainda necessitam de documento e pertencem ao Instituto de Terras do Pará-ITERPA. (A Notícia Portal/ Ascom/Prefeitura de Redenção).