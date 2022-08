PARAUAPEPAS: Suspeito de estuprar a própria filha de quatro meses é preso

Na segunda-feira (15), a Polícia Civil de Parauapebas por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA), cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de Raimundo Nascimento Santos. Ele é suspeito do crime de estupro de vulnerável.

Segundo informações da Polícia Civil, Raimundo Nonato teria tido relações sexuais com a própria filha de apenas quatro meses de idade. Após um longo período de investigação o suspeito foi denunciado à Justiça e o mandado de prisão foi expedido.

Raimundo Nonato foi preso na Rua Clara Nunes, Bairro Guanabara. Ele foi transferido para o Sistema Penitenciário para os procedimentos cabíveis. (A Notícia Portal / com informações de Pebinha de Açúcar)