PARAUAPEBAS: Licitação para contratar agência de publicidade gera polêmica

A Prefeitura de Parauapebas-PA enfrenta dificuldades no processo licitatório para contratação de agências de publicidade.

A oferta atual, Concurso nº 03/2021, conta com a participação de quatro agências interessadas na conta, que tem valor estimado em mais de 19 milhões de reais.

IVO AMARAL PUBLICIDADE LTDA

GAMMA COMUNICAÇÃO LTDA

AGÊNCIA DIGITAL CARAJÁS EIRELI

D.M.R PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI;

Das quatro instituições que concorrem às duas vagas, as duas últimas a atender a lei municipal são IVO AMARAL PUBLICIDADE e GAMMA COMUNICAÇÃO.

Interessante é que as duas agências que têm parceria com a Prefeitura e atendem clientes há mais de 5 anos recebem as mais altas categorizações e categorizações tecnológicas. Como resultado, há duas vagas que são cobiçadas.

O Município de Parauapebas é caracterizado por importantes investimentos em publicidade e esse resultado traz consigo a manutenção de uma agência mas também a chegada de uma nova, não perpetuando as mesmas agências em serviço.

No entanto, na fase subsequente da proposta de preços, o proponente IVO PUBLICIDADE não cumpriu os pré-requisitos constantes do convite à apresentação de candidaturas e foi despedido por incumprimento do disposto no ponto 11.5.3 do convite bem como a agência DMR PUBLICIDADE, conforme publicado no diário Oficial do sindicato.

Na expectativa de continuidade hoje, duas vagas ainda estão classificadas e ainda ganham Agência GAMMA COMUNICAÇÃO e AGÊNCIA DIGITAL CARAJÁS.

Os contratos das agências de publicidade são renováveis ​​por até 60 meses, mas as agências IVO e GAMMA conseguiram ficar ainda mais, tanto por motivos de urgência como por fraude nos processos licitatórios.

As partidas que remontam a longa história desde 2017, foram repletas de polêmicas, recursos, decisões judiciais, cancelamentos e cancelamentos.

Em 2017, o edital nº. 03/2017 foi lançado com a contratação de duas centrais de publicidade, o evento foi cancelado após ação movida pela agência de Brasília, que obteve êxito em sua solicitação.

Em 2019, foi apresentado a concorrência 03/2019 para a contratação de dois centros de publicidade e foi inicialmente cancelado pela ASCOM sob o argumento de que haveria outro processo licitatório em andamento e que os modelos de contrato não poderiam dar continuidade ao serviço.

Entre disputas e disputas administrativas e judiciais, o fato é que as duas agências GAMMA e IVO trabalham na conta há mais de 5 anos.

Fonte: http://www.governotransparente.com.br/transparencia/45079490/consultarlicitacao?datainfo=MTIwMjIwNTI1MTUzMFBQUA==&clean=false e nos jornais oficiais.