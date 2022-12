PARÁ: Menino de 8 anos morre após ser agredido por colegas

Moradora de Faro, município do oeste paraense, a criança estava internada em um hospital de Manaus, no Amazonas, para onde havia sido transferida no último sábado (3).

Um garoto de 8 anos, morador do município de Faro, no oeste do Pará, morreu uma semana e meia depois de ser supostamente agredido por colegas da escola em que estudava. O estudante, identificado como Daniel Pereira Fonseca, foi declarado morto na noite da última terça-feira (6) como resultado dos ferimentos que sofreu em 29 de novembro.

A criança estava internada no Hospital e Pronto-Socorro da Criança, o “Joãzinho”, na Zona Leste de Manaus, onde havia dado entrada no último sábado (3), após passar por três outras unidades de saúde.

O 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus, registrou um Boletim de Ocorrência (BO) com informações prestadas por familiares da vítima. Segundo o documento, Daniel teria sido agredido por três outros meninos, todos colegas da escola e da mesma faixa etária, no último dia 29 de novembro.

Como os ferimentos sofridos pela vítima eram graves, ele foi levado às pressas para a Unidade Hospitalar de Nhamundá (AM), município localizado a 6 km de Faro. Em seguida, após o quadro de saúde do garoto se agravar, ele foi transferido para o Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen, em Parintins, no Amazonas. De lá, no último sábado, Daniel foi levado para Manaus.

O BO informa, ainda, que o menino deu entrada na unidade de saúde em Manaus já em estado grave, apresentando sangue nos pulmões. Na terça-feira, o quadro evoluiu para falência múltipla dos órgãos e a morte foi confirmada.

O Conselho Tutelar e a Polícia Civil de Faro estão investigando o caso para esclarecer a dinâmica das agressões sofridas pelo estudante e as circunstâncias que envolvem os fatos.

