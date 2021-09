PARÁ: Foram registrados mais de 800 atendimentos na etnia Kayapó “Saúde por todo o Pará”

Desde as primeiras horas deste domingo (19), a movimentação era intensa no Posto de Saúde da aldeia Turedjãm dos Kayapó. A comunidade atendeu ao chamado do cacique Tuturê Kayapó, mas também externou seu desejo de receber os serviços ofertados pela expedição “Saúde por todo Pará: Territórios Indígenas”.

“Eu fui de casa em casa, e falei para todos irem ir até nossa farmácia porque precisamos de saúde, para que nossa comunidade se mantenha”, disse o líder da maior aldeia visitada nesta etapa da expedição, destinada ao atendimento de indígenas da etnia Kayapó, nos municípios de Tucumã e Ourilândia do Norte, no Sudeste do Pará.

Com a chegada da equipe formada profissionais da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), do Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), da Universidade Federal do Pará (UFPA) e do Distrito Sanitário Indígena Especial Kaiapó, a aldeia Turedjãm se tornou a quarta a receber os serviços de aplicação de testes rápidos para detecção de Covid-19, sífilis, malária, infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), vacinação e consultas com equipe multiprofissional.

Além de ofertarem um conhecimento sobre o cenário de saúde da população indígena na região, os profissionais coletam dados durante os atendimentos, que serão utilizados como base para implementação e reforço de políticas assistenciais e estudos científicos.

João Guerreiro, médico e professor titular da UFPA no Instituto de Ciências Biológicas, é um desses profissionais. Nesta etapa da expedição, ele coordena uma equipe de pesquisas epidemiológicas em busca de possíveis fatores de risco para doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade. “Os indígenas vêm passando por um processo de transição nutricional e epidemiológico que são consequência de diversos fatores. Por isso, esse tipo de ação, com a parceira de instituições de ensino, é fundamental para algo tão complexo como a saúde dessa população. A gente espera que esses dados possam contribuir para a implementação ou reforço de políticas públicas em todos os níveis”, ressaltou o professor.

Saúde das crianças – Entre os vários exames realizados nos últimos cinco dias nas aldeias Moidjãm, Pykatum, Kenopyre e Turedjãm, alguns são específicos para prevenção e detecção precoce de alterações clínicas que possam comprometer a nutrição, a linguagem e o desenvolvimento das crianças, como os testes da “linguinha” e da “orelhinha”.

A aplicação desses testes foi feita por terapeutas ocupacionais, nutricionistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos do CIIR, que vêm acompanhando as viagens da expedição “Saúde por todo o Pará” desde a edição Marajó, no mês de agosto. “Nosso objetivo tem sido contribuir com o projeto e com a melhoria da qualidade de vida de toda a população paraense, a partir de avaliações especializadas, que facilitam o diagnóstico inicial e o encaminhamento para atendimento em centro de referência”, informou Ivana Pimentel, supervisora administrativa e assistencial no CIIR.

Com programação para realizar novos serviços assistenciais em outros territórios indígenas do Pará, entre os meses de outubro e novembro, esta primeira etapa destinada aos Kayapó alcançou a marca de 893 atendimentos, entre consultas, exames laboratoriais e avaliações multiprofissionais.

Ao final desta primeira etapa de atendimento aos indígenas Kayapó, Eliene Putira Sucuena, coordenadora de Saúde Indígena e Populações Tradicionais na Sespa, destacou os resultados alcançados e a importância do projeto. (Agência Pará)