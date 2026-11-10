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PAI DO ATACANTE RONY É MORTO A FACADAS NO PARÁ; NEYMAR JR. DISPONIBILIZA JATINHO PARA JOGADOR

10/11/2026

O pai do atacante Rony, do Santos, foi morto a facadas na região do pescoço na última segunda-feira (9), no Pará. O crime está sendo investigado pela Polícia, que busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do assassinato.

Uma mulher foi presa em flagrante, suspeita de participação no homicídio. As investigações seguem em andamento.

Após receber a notícia da morte do pai, Rony foi liberado pelo Santos para acompanhar os familiares neste momento de luto e retornou ao Pará. Para facilitar o deslocamento, o jogador Neymar Jr. disponibilizou seu jatinho particular para a viagem.

A Notícia Portal| Com informações de Belém Today.

10/11/2026

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