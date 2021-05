Em junho de 2020 a Policia Civil realizou uma operação em Ourilândia que também acabou na prisão do diretor do Detram, na ocasião também foi detectado a formação de um grupo criminoso que atuava dentro do Detran.

Walto da Sagri passará por audiência de custodia e deverá ser levado ao presídio de Redenção. Durante a operação a polícia apreendeu na casa dos acusados várias armas e munições.