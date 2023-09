Ourilândia do Norte: PC prende homem acusado de furtar celular da ex-companheira

Um homem foi preso pela Polícia Civil, na manhã da última segunda-feira (11), acusado de furtar o aparelho celular da ex-esposa, na cidade de Ourilândia do Norte, no sul do Pará.

Além do crime de furto, ele também responderá por perseguição a ex-mulher e descumprimento de medida protetiva.

De acordo com a ocorrência policial, a vítima Luciene Bandeira, acionou a polícia Civil, informando que o ex-companheiro, Vanderlon Bandeira Lima, havia ido até sua casa e subtraído seu aparelho celular.

Diante da denúncia, os policiais sob o comando do Delegado, Elionai, saíram em diligência para tentar localizar Vanderlon Bandeira. Minutos depois o acusado foi localizado e preso.

Após a prisão, o suspeito confessou aos policiais que havia vendido o celular. O aparelho foi recuperado e entregue a dona. A pessoa que comprou vai responder por receptação.

Vanderlon foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil onde segue à disposição da justiça. (A Notícia Portal/Luiz Pereira/Com informações do repórter Juscelino Show de Tucumã)