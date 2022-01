Ourilândia do Norte: Empresário tem moto roubada e é assassinado durante assalto

Os moradores do município de Ourilândia do Norte, sul do Pará, amanheceram de luto e com sentimento de revolta nesta quinta-feira, 13, com a notícia do assassinato do empresário Marcos Souza Santos, 39 anos, o Marquinho do restaurante Diferenciado. Ele teve o veículo roubado e foi morto com tiros pelas costas por criminosos, no bairro Liberdade de Morar.

O corpo do empresário só foi encontrado na manhã de ontem, por volta das 6h da manhã, próximo a um matagal.

Conhecido como “Marquinho”, Marcos Souza Santos era bastante querido na cidade. Já trabalhou na Câmara Municipal e atualmente era proprietário de um restaurante em Ourilândia.

(Com informações: Fato Regional)