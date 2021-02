Ourilândia do Norte arrecada R$ 15.9 milhões em apenas 50 dias.

O município de Ourilândia do Norte está bem guarnecido financeiramente para o ano de 2021, são R$ 15.9 milhões apenas nos primeiros 50 dias do ano. A cidade é conhecida por ter sua economia atrelada a Empresa Vale, e também pela extração de pedras preciosas. Com tamanhos valores em conta, é certo afirmar que o prefeito Júlio Cesar (AVANTE) não encontrará empecilhos econômicos em sua administração. Os cálculos foram realizados do dia 01 de janeiro até o dia 20 de fevereiro.

Como exemplo das receitas mais significativas do município, nos temos o Fundo Nacional de Saúde (FNS), cotado no valor de R$ 1.2 milhões, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), no valor de R$ 2.7 milhões, e o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), num total de R$ 3.9 milhões,

Há ainda o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que sozinho compões quase metade da arrecadação total, somando R$ 7.2 milhões.

Ainda a titulo de educação, existe o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no valor de R$ 243 mil, que serve para apoio as escolas e para transporte escolar, que mesmo em tempos de pandemia, com interdição das escolas, e suspensão do transporte escolar, não deixam de ser repassados. (da redação)

Confira a tabela a seguir para entender a origem e o valor de cada recurso: