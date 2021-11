Os advogados Riomarienses, Dr. Cleber Rezende e Dr. Rone Messias, são eleitos dirigentes da OAB Pará

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional do Pará, realizou suas eleições na última quinta-feira (18), elegendo sua Diretoria e o seu Conselho Seccional, para o próximo triênio 2022/2024, sendo vitoriosa a chapa 10 – OAB Sempre À Frente, tendo como candidato à presidente o Dr. Eduardo Imbiriba, e a vice, a Dra. Luciana Gluck Paul. A chapa obteve 4.355 votos, derrotando o Dr. Sávio Barreto, que teve 4.091 votos.

Os advogados Dr. Cleber Rezende e Dr. Rone Messias, de Rio Maria, compuseram a chapa 10 – OAB Sempre À Frente, sendo eleitos para o Conselho Seccional Estadual da OAB-PA, para um mandato de representatividade da classe advocatícia paraense pelos próximos três anos. O reeleito, Dr. Rone Messias, residente em Rio Maria, já o Dr. Cleber Rezende, cumpre atividades na capital – Belém, mantendo relações permanentes, inclusive, domicílio eleitoral em Rio Maria.

Cleber Rezende, advogado desde 2012, formou-se no Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA), enquanto bolsista do ProUni, é especialista em Direito Administrativo e Administração Pública, pela Universidade da Amazônia (UNAMA), com experiência na educação, professor concursado em Rio Maria, desde 2000, atuou na área de regularização fundiária em terrenos de marinha na Superintendência do Patrimônio da União no Pará (SPU-PA), é da Coordenação Estadual da Associação de Advogados e Advogadas pela Democracia, Justiça e Cidadania (ADJC-PA) e membro da executiva estadual do PCdoB no Pará.

Dr Cleber Rezende, muito conhecido e atuante na área sindical, sendo fundador e membro da direção nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, à CTB, e presidente estadual da CTB no Pará, compõe a Coordenação Estadual do Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação Pública do Pará (SINTEPP), foi vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde do Pará e é assessor do Sindicato dos Bancários do Pará, desde agosto de 2007.

Rezende iniciou sua trajetória nos movimentos sociais em Rio Maria, foi Secretário Geral do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Rio Maria, no Sul do Pará, integrou o Comitê Rio Maria de Direitos Humanos e a Associação Comunitária de Comunicação de Rio Maria (Rádio Berokan FM), além de ter sido Conselheiro Tutelar por 6 anos em Rio Maria.

Rezende, disse que é com essa experiência e trajetória de lutas pelos direitos sociais e humanos, por democracia e amplas liberdades que atuará no Conselho Seccional da OAB-PA, “somarei a bravos advogados e advogadas por uma OAB classista, democrática, defensora das liberdades sociais, inclusiva, por direitos humanos e no combate ao trabalho análogo à escravidão, na defesa da regularização fundiária urbana e rural, por um Brasil democrático, desenvolvimentista com geração de empregos e distribuição de renda”.

(Da Redação – Via Portal An10)