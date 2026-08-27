Operação destrói dezenas de dragas e balsas no Amazonas

Uma operação integrada de combate ao garimpo ilegal resultou na destruição de dezenas de dragas e balsas utilizadas na exploração clandestina de recursos minerais na região do Rio Japurá e da Estação Ecológica Juami-Japurá, no Amazonas.

A ação faz parte da Operação Ágata Amazônia e contou com a participação da Polícia Federal, Ibama, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro. As imagens da ofensiva chamaram atenção nas redes sociais.

A operação tem como objetivo combater crimes ambientais e impedir a atuação do garimpo ilegal em áreas de preservação. A Marinha já divulgou que ações da Ágata Amazônia 2026 resultaram na neutralização de dezenas de dragas na região de Japurá e Jutaí.

(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de Via Roraima News e Diário da Amazônia.)