Onda de calor avança e chega a risco máximo em Redenção, Ourilândia, São Félix do Xingu e Cumaru do Norte; veja quais cidades estão em alerta.

A onda de calor que afeta grande parte do Brasil avançou sobre o Pará. Na região sul do estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aumentou para o nível máximo o risco do fenômeno para partes de Ourilândia do Norte, São Félix do Xingu, Cumaru do Norte, Altamira, Novo Progresso, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia.

Partes desses municípios estão no que é considerado alerta vermelho do Inmet, que é o maior risco à saúde. O alerta meteorológico tem validade até o dia 24 deste mês. Os riscos na região sul do estado aumentam com a baixa umidade do ar, que está no máximo em 30%. O Pará costuma conviver com a média de 50% a 80%.

O alerta laranja do Inmet, o segundo nível mais grave — os alertas podem ser cumulativos para diferentes partes de cada município —, segue em outras partes dos seguintes municípios nas regiões sul, sudeste e sudoeste do Pará:

• Água Azul do Norte

• Altamira

• Bannach

• Conceição do Araguaia

• Cumaru do Norte

• Floresta do Araguaia

• Ourilândia do Norte

• Pau D’Arco

• Piçarra

• Redenção

• Rio Maria

• Santa Maria das Barreiras

• São Félix do Xingu

• Sapucaia

• Xinguara

Enquanto durarem os alertas meteorológicos, a recomendação do Inmet é de que a população se mantenha constantemente hidratada e tente se refrescar sempre que possível. Atividades com exposição ao sol não são recomendadas. E caso necessária a exposição, é necessário usar protetor solar e roupas leves, mas que protejam o máximo possível da pele. O uso de chapéus e sombrinhas é recomendado.

A onda de calor pode causar vários níveis de desconforto, passando por dor de cabeça, falta de ar, sensação de desmaio, aumento brusco da temperatura (dando sensação de febre), inflamações, irritações na pele, desidratação. Crianças e idosos são os que mais podem sofrer e precisam de proteção e cuidados extras.

