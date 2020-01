UEPA de Conceição do Araguaia inaugura Laboratório de Geoprocessamento

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus VII – Conceição do Araguaia, inaugurou na quinta-feira, 16, o Laboratório de Geoprocessamento, localizado no bloco central das salas de aula. O referido laboratório, implantado com emenda parlamentar do deputado estadual Dirceu Ten Caten (PT), é equipado com 20 computadores novos com acesso à internet, mesa e mapas para pesquisas do curso de Geografia e áreas afins.

A solenidade de inauguração contou com a presença do então coordenador do Campus, professor Wanderson Carvalho; prefeito em exercício Rondiney Mundoco; Sharles Peixoto (representando o deputado Dirceu; egressa do curso de Geografia, Nely Aparecida Rodrigues, que descerraram a faixa inaugural; além de servidores, docentes, alunos egressos daquela instituição e representantes de outros segmentos. Após a inauguração e apresentação do laboratório foi servido um coquetel.

Antecedendo a inauguração do Laboratório, o coordenador Wanderson Carvalho apresentou durante assembleia com docentes, servidores e acadêmicos sua última prestação de contas antes de deixar a coordenação do Campus, função que desempenhou nos últimos quatro anos. Wanderson agradeceu a todos pelo apoio de todos e as inúmeras parcerias em favor de melhorias estruturais e funcionais implementadas em sua gestão. Delmiro Silva