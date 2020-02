TUCUMÃ: MOTO COM REGISTRO DE ROUBO É ABANDONADA

UMA motocicleta Honda modelo CG TITAN 160 Start vermelha, placa QDO 9335 de Ourilândia do Norte, com registro de roubo, foi deixada na manhã do sábado dia (08) de fevereiro, com a chave na ignição na calçada de uma loja de materiais de construções localizada na PA 279 em Tucumã.

A polícia foi acionada e a moto foi levada para o pátio da delegacia de Polícia Civil de Tucumã. O proprietário deverá comparecer na delegacia, munido de documentos para resgatar o veículo.

(Com informações do Blog Luiz Pereira e Juscelino Show repórter de Tucumã)