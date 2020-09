TUCUMÃ: Crise no MDB deixa partido sem pré-candidato à véspera do fechamento das convenções

Há seis dias para se encerrar o prazo de realização das convenções que vão confirmar os nomes que disputarão cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito, em Tucumã, o cenário ainda é de muita indecisão. O partido governista (MDB) ainda não decidiu se terá ou não candidato a prefeito; mesmo tendo o governo do Estado e o Municipal sob o seu comando, as lideranças do MDB não conseguiram se entender e o partido poderá não ter candidato.

O prefeito Adelar Pelegrini parece ter perdido o fio da meada nas estratégias e não conseguiu emplacar o seu pré-candidato – o ex-secretário de saúde Raphael Antônio, que não atingiu índices consideráveis nas consultas de opinião pública. A outra opção do MDB seria o veterano de sigla Chico do Azougue, mas este foi colocado na geladeira pelo grupo de Adelar. Chico também não decolou na preferência popular.

Agora o MDB de Tucumã está na expectativa que algum milagre aconteça e que algum pré-candidato em potencial para vencer a eleição lhe conceda uma vaga de vice-prefeito. O difícil é conciliar a rejeição do prefeito Adelar.

O certo é que Adelar nunca teve voz ativa, pois sempre foi conduzido pela primeira dama Seiça Vitório. Há quem diga que a opção de Seiça quanto a quem será o candidato à sucessão sempre foi diferente da de Adelar, razão pela qual a indecisão imperou. No entanto, um fato novo pode dificultar ainda mais as estratégias no ninho governista, uma possível crise conjugal entre Seiça e Adelar poderá dividir mais ainda as escolhas dentro do grupo. (da redação)