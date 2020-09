TO: Homem forja prisão e finge estar com perna quebrada para entrar em presídio com celulares dentro de gesso

Um homem de 18 anos foi flagrado por agentes da Casa de Prisão Provisória de Palmas (CPP), na madrugada desta sexta-feira (18), tentando entrar na unidade com seis celulares escondidos dentro de uma proteção de gesso que carregava na perna direita. O jovem teria forjado a prisão e ainda simulado uma fratura na perna para contrabandear os aparelhos.

Os celulares foram encontrados no momento que estava sendo feito o processo de recolhimento do preso. Os policiais penais desconfiaram do padrão de engessamento feito na perna do suspeito, que tinha sido preso horas antes por porte ilegal de arma de fogo. (G1/TO)