Redenção iniciou campanha de vacinação contra a gripe

Teve início nessa terça-feira (24) a campanha de vacinação contra a gripe em Redenção, o município recebeu cinco mil doses para atender a população prioritária. A campanha iniciou-se hoje (24) e se estenderá até o dia 09 de maio. A vacinação é para imunidade de gripe e não para combater o Covid-19. Para que todos sejam vacinados é importante respeitar as datas.

PRIORIDADES:

A partir de hoje (24) de março foram atendidas pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde, a partir do dia 16 de abril o município atenderá os doentes crônicos, professores e profissionais das forças de segurança e salvamento e a partir do dia 09 de maio serão atendidas as crianças de 6 meses até 6 anos, pessoas com 55 anos ou mais , grávidas, mães no pós-parto, população indígena e pessoas com deficiência.

POSTOS:

O atendimento está acontecendo nas escolas municipais Carlos Ribeiro, São Raimundo, Irmã Gabriela, Irmã Eunice, Irmã Gabriela, Eva Tomé e Otávio Batista Arantes.

(Júlia Mahraia/ da redação)