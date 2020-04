PANDEMIA: Três casos de Coronavírus são confirmados em Xinguara

Através da rede social a secretária de saúde de Xinguara Janaina Pereira confirmou os três casos de covid-19 certificados com exames. O laboratório central do estado (LACEM) confirmou dois resultados positivos, o primeiro é de um caminhoneiro da região sul, ele estava passando por Xinguara, sentiu mal e deu entrada na UPA com sintomas do Coronavírus, desde então ele foi colocado em isolamento e acompanhamento médico na unidade de pronto atendimento. O homem já esta recuperado, recebeu alta hospitalar e retornará ao seu Estado de origem com sua família que veio lhe busca.

O segundo paciente é uma mulher que procurou a rede pública de saúde com sintomas do vírus e a secretaria de saúde aguardava o resultado do exame que chegou neste sábado (18). Ela já esta bem e se encontra em isolamento em uma fazenda na zona rural do município.



O terceiro paciente é um médico que deu entrada na UPA neste sábado (18) com sintomas de covid-19, logo em seguida ele foi transferido para o Hospital Regional de Redenção, “Onde foi feito um exame teste rápido que confirmou que ele esta com Coronavírus, mas mesmo assim será feito outro exame no LACEM em Belém”, explicou a secretária de saúde Janaina Pereira.

A secretária informou ainda que esse médico já tinha suspendido seus atendimentos em Xinguara há 30 dias. Janaina reforçou a necessidade da conscientização e prudência de toda a população para combater o vírus. (Lourivan Gomes / da redação)