BELÉM (PA): Primeiro caso suspeito de Coronavírus é confirmado

Um morador de Belém que esteve em contato com o caso confirmado de Covid-19 de São Paulo é considerado o primeiro caso suspeito de Coronavírus em Belém. Trata-se de um homem, de 55 anos, que está apresentando sintomas clínicos de garganta irritada, indisposição, dor articular e tosse. A informação foi repassada pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) na manhã desta sexta-feira (28) por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica que acompanha o paciente. Segundo a Sesma, ele passa a ser considerado suspeito, a partir dos critérios clínico-epidemiológicos definido nos protocolos do Ministério da Saúde, para investigação do Covid-19.Dois exames ainda serão feitos para confirmar o caso. Será realizada a investigação epidemiológica e coleta de amostra de secreção nasofaringe para pesquisa de vírus respiratório para ser encaminhada para análise no Laboratório Central do Pará(Lacen-PA).O paciente em questão tem sintomas considerados leves e se encontra em isolamento domiciliar, com orientações de uso de máscara, etiqueta de tosse e higiene das mãos. Ele continuará a ser monitorado pela Vigilância Epidemiológica do Município de Belém até que saia o resultado dos exames ou finalize o período de quarentena de 14 dias. Redação Integrada/O Liberal