Avanços na Saúde de Redenção chamam a atenção de técnicos de Paragominas

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas visitaram Redenção na quinta-feira (06), com o objetivo de conhecer os avanços obtidos na área da saúde do município de Redenção.

No Posto de Saúde do setor Campos Altos, a equipe conheceu o sistema de Prontuário Eletrônico dos Pacientes, que consiste no registro, armazenamento e controle digital das informações dos pacientes.

Segundo o Dr. Renato Queiroz, que atende no posto de saúde do Campos Altos, onde o sistema vem sendo implantado, o prontuário permite o controle de todos os procedimentos realizados e pode ser acompanhado pelo paciente via celular ou pelo computador, já que os dados são gerados direta e imediatamente ao Ministério da Saúde.

A Secretária Municipal de Saúde de Redenção, Cleide Mendes, que recepcionou os visitantes, disse que o Prontuário Eletrônico é um grande salto que Redenção está dando para melhorar o atendimento na área da saúde e permitirá que ela acompanhe, em tempo real, todos os procedimentos que serão feitos pelos profissionais da área da saúde do município.

A equipe de Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas também visitou o Centro Especializado em Reabilitação (CER), além dos hospitais Materno Infantil e Iraci elogiando a limpeza, infraestrutura e atendimento. “A equipe de profissionais que realiza o atendimento na saúde de Redenção está de parabéns”, citou Flávio dos Santos Garajau, Secretário Municipal de Saúde de Paragominas. (Ascom – Prefeitura de Redenção)