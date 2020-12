SANTANA DO ARAGUAIA: Polícia Militar realiza o lançamento da Operação Festas Seguras

Na manhã desta quinta-feira (03), a Polícia Militar realizou o lançamento da Operação Festas Seguras, que visa inibir a criminalidade no período das festas de fim de ano, conjuntamente com outros órgãos como o Setor de Planejamento. O ato ocorreu em frente ao Magazine Luísa, no centro da cidade.

Segundo a PM, a operação busca a prevenção de práticas delituosas principalmente nas áreas comerciárias e bancárias da cidade de Santana do Araguaia/ PA, através do policiamento ostensivo no centro e em todas as áreas que sofram os efeitos da mudança da dinâmica social em função da circulação monetária ocorrida no mês de Dezembro.

O evento contou com a presença do Major Alves, o Aspirante Alcides, a 30ª companhia Independente da Polícia Militar e todos os efetivos. Essa é uma operação que a PM costuma realizar em todo o Sul do Pará e Santana também foi contemplada.

O Major Alves aconselha para as pessoas que forem viajar no final do ano que deixem a residência com alguém, e que surgindo alguma emergência policial a população ligue para o 190 pois a polícia está posicionada para manter a ordem e a paz. (Da redação, com informações de Dela Rosa)