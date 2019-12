RIO MARIA: Prêmio Qualidade será realizado neste sábado

O Abrigo São José será o grande palco neste final de semana para receber empresas, profissionais e prestadoras de serviços destaques em 2019.

O evento deve iniciar por volta das 20:00h e contará com um coquetel, jantar, show góspel, premiação e show com o cantor Alessandro Sony.

Os agraciados foram escolhidos através de uma pesquisa de opinião pública realizada pela UEPA/ENGETEC e SEBRAE em Rio Maria.

Segundo o organizador do evento Idelson Gomes a expectativa é de que o evento seja um grande sucesso de público e crítica. “Queremos coroar 2019 como o ano da superação, pois isso estamos muito felizes por realizar esta grande festa”, afirmou Idelson.